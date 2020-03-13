عيادات بيطرية متنقلة لمحافظات منطقة مكة

جدة- ياسر ين يوسف

سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من عشر عيادات بيطرية متنقلة لمحافظات الليث ، القنفذة ، الجموم ، رابغ ، خليص ، الطائف ، أضم والعرضيات كدفعة أولى حيث من المترقب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج بإشراف الجهات المختصة في فرع الوزارة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية ، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ، حيث تباشر الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع و الهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب في المنطقة.