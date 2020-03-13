صواعق البرق قد تؤدي إلى الوفاة..كيف تتفادى ذلك؟

يعتبر البرق من الظواهر الطبيعية التي تصاحب التقلبات الجوية أثناء هطول الأمطار، وهبوب العواصف الرملية والثلجية ، وقد تسبب هذه الظاهرة بعض الأضرار الخطيرة على صحة الإنسان، نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة الموجودة في السحب.
فقد يتعرض الإنسان احيانا لضربة مباشرة من الصاعقة وهي ما تزيد فرص الوفاة بدرجة كبيرة، بسبب شدة التيار الكهربائي الذي تحمله الصاعقة.
كما أن لمس الأجسام مثل الأسلاك المعدنية والمباني وأعمدة الإنارة وغيرها يصبب صواعق كهربائية، والوميض أيضا عندما يرتد مرة أخرى قد يصيب جسم الإنسان.
ولتفادي أضرار الصواعق الناتجة عن ظاهرة البرق، فلابد من اتباع النصائح الآتية للوقاية من الأضرار السابقة:
1/ الامتناع عن لمس الأجسام المعدنية، كالسيارات وأعمدة الإنارة.
2/ الابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه.
3/ تجنب استخدام الهواتف المحمولة.
4/ الاحتماء داخل المباني، للوقاية من التعرض للصواعق.
5/ تجنب التواجد في المناطق التي يوجد بها أشجار.
وفي حالة لا قدر الله التعرض للصواعق فيجب التوجه بالشخص المصاب إلى أقرب مستشفى لوضعه على جهاز إنعاش القلبي الرئوي لتنشيط الدورة الدموية.