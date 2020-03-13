سفير البحرين يثني على جهود المملكة الإنسانية

الرياض- البلاد

أعرب الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة عن إعجابه الكبير بالجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لخدمة العمل الإنساني ونجدة المحتاجين في أنحاء العالم، منوهاً على وجه الخصوص بالبرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية ، مفيدًا أنه يعد مفخرة عربية ومرجعًا عالميًا وإحدى المبادرات الإنسانية الطبية السعودية المتميزة على مستوى العالم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وكفاءة أفراد الفريق الطبي للبرنامج.

جاء ذلك لدى استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، السفير الشيخ حمود آل خليفة، حيث ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وقدم الربيعة نبذة عن المشروعات الإنسانية و الإغاثية التي ينفذها المركز في العالم التي بلغت حتى الآن 1.219 مشروعًا في 47 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا وأمميًا.