تعقيم مرافق المسجد النبوي 10 مرات يومياً

المدينة المنورة – البلاد

عزّزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فايروس كورونا, والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة على تنفيذ تلك الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفراد المجتمع كافة.

وقال المتحدث الرسمي بالوكالة جمعان العسيري، إن الإجراءات شملت تكثيف برامج التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وفي ساحاته، ومضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوي ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يومياً، وتهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين للحالات الطارئة.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تضمنت تجديد التهوية في المسجد النبوي بشكل مستمر من خلال فتح القباب داخل المسجد، وإغلاق المظلات في الساحات، إضافة إلى تغيير فلاتر التكييف داخل المسجد النبوي بشكل مكثف لحمايتها من أي فيروسات، إلى جانب العناية بماء زمزم حتى وصوله للمسجد النبوي، وتعقيم الحافظات، ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام، والعناية بالعاملين والتأكد من سلامتهم صحياً، وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل، مبينا أنه يتم ورفع حافظات زمزم واستبدالها بـ2880 عبوة يومياً، وعدد 34 حافظة محمولة على الظهر بمعدل 850 لتر يومياً.