البلاد – نيفين عباس

الكروشيه أو الحياكة هو فن له طابع وذوق خاص فهو يعتمد على عمل قطعة من الملابس أو الشراشف

أو المفارش من الصفر منزلياً فقط بإستخدام إبرة حياكة وبعض الخيوط يخرج لنا أشكال رائعة من التريكو أو الكروشيه

هناك بعض الأدوات الأساسية التى ستحتاجين لها بالتأكيد إن كنتِ ترغبين فى تعلم هذا الفن

وإتخذت أيضاً بعض النساء الكروشيه مهنة منزلية تستطيع من خلالها كسب الرزق

فهى تقوم بحياكة الملابس والمفارش والمكملات المنزلية ثم تقوم ببيعها

نقدم لكِ اليوم الأدوات الأساسية التى ستحتاجين إليها فى حال رغبتى فى إتقان فن الكروشيه

الأدوات الأساسية للحياكة

1- الإبر أو الصناره وهى لها عدة أنواع وهى

إبر إستلس

ويتراوح حجمها بين 0,4 مم أو 3,5 مم وهناك أيضاً 00 أو 16

إبر ألمونيوم

وتتراوح أحجامها بين 2,5 مم أو 19 مم وهناك مسميات أخرى لأحجامها فى المقاسات الأمريكية وهى من B إلى S

إبر بلاستيكية

وتتراوح أحجامها بين 2,5 مم أو 19 مم وهناك مسميات أخرى لأحجامها فى المقاسات الأمريكية وهى من B إلى S

إبر خشبية

وهى مميزة بحجمها الكبير وتصنع من خشب جوز الهند وخشب الورد

إبر ذات خطافين

وهى إبرة تتميز بوجود خطافين فى طرفىّ الإبرة ومناسبة للغاية فى المشغولات التى تُصنع من لونين من الخيوط

وللإبر مميزات وعيوب

فالإبر الإستلس والإبر الألمونيوم تعتبر من أكثر أنواع الإبر إستخداماً وشيوعاً نظراً لسهولة إستخدامها ونعومة الإبرة وأيضاً قوتها

وهناك الإبر البلاستيكية لكنها ليست ناعمة فى إستخدامها مثل الإبر الإستلس والألمونيوم كما أنها غير منتظمة وسهلة الكسر

الإبر الخشبية مميزة وبدأ فى الأونة الأخيرة تصنيع إبر دقيقة منها ولكن من عيوبها أنها سهلة الكسر من الإبر المعدنية لأنها لا تتحمل الضغط لأنها خشبية

والإبر يعتبر حجمها أو مقاسها كلما زاد تقل سماكة الإبرة

وهناك إبر مميزة للغاية من حيث الشكل والتصميم

2- الخيوط وهى نوعان

خيوط طبيعية

تكون من الحرير والقطن والصوف

خيوط صناعية

تكون من النايلون والبوليستر

خيوط معدنية

تكون من الذهب والفضة

3- الباترون

والباترون هو تصميم للقطعة المراد تطبيقها من حيث العرض والطول وما هى الغرز التى يجب إستخدامها فى التنفيذ أيضاً حجم الخيط والإبرة وطريقة مسك إبرة الكروشية حتى تستطيعى تنفيذ القطعة كما بالباترون