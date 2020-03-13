الصين تتوقع القضاء على فيروس كورونا في هذا الشهر

نرمين عباس

صرّح المستشار الطبي للحكومة الصينية، “تشونغ نانشان”، اليوم الخميس

أن فيروس كورونا الذي بات وباءً عالمياً، من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأضاف “تشونغ” خبير الأوبئة، الذي اشتهر بمكافحة انتشار فيروس سارس في 2003 في مؤتمر صحفي

“إن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل، وفقاً لـ”رويترز”.

وجاء تصريح “تشونغ” بعد إعلان لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن الفيروس المستجد تجاوز ذروته في الصين

مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي

بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من عشر حالات في يوم واحد.

يشار إلى أن عدد من الشركات الصينية أعادت فتح أبوابها

في ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار فيروس “كورونا” في البلاد.