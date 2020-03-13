أمير منطقة مكة يدشن جمعية سقيا الماء

جدة- ياسر بن يوسف

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، جمعية سقيا الماء بالمنطقة بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي يرافقه رئيس وأعضاء الجمعية.



واستمع سموه إلى شرح عن أهداف الجمعية المتمثلة في تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها إلى جانب توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وتستهدف الجمعية توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على الحجاج والمعتمرين والمساجد والأماكن العامة، كذلك سقيا الصائمين والعُمال والكبد الرطبة، كما تتولى صيانة شبكات المياه والخزانات للمحتاجين وإقامة فعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه وإجراء دراسات وبحوث للمحافظة عليها والمشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وعقدت الجمعية شراكات مع عدة جهات في المنطقة في الجامعات وشركات المياه وجمعية مراكز الأحياء والتعليم العام والخاص وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.