أمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنية

الرياض -البلاد

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مرصد البيانات الأمنية الذي يتيح لسموه الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض كمرصد السجون والمرور والأحوال المدنية والتركيبة السكانية، حيث تم بناء وتطوير وتهيئة المرصد من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران يرافقه مسؤول حساب الإمارة بالمركز عبدالمحسن الصالحي.

وثمن سموه جهود كافة القائمين على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على ما تم تحقيقه من تطور تقني متقدم يحقق رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.