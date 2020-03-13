أمانة الشمالية الأولى في إيرادات القطاع البلدي

عرعر – واس

ثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحقيق أمانة المنطقة المركز الأول على مستوى أمانات المملكة في إيرادات القطاع البلدي حتى تاريخ 7 مارس، وحصولها أيضاً على الترتيب الثاني بين أمانات المملكة لأداء مؤشرات الربع الرابع 2019، وكذلك تحقيق الأمانة على أعلى ترتيب في تحقيق المستهدف في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بجهود منسوبي الأمانة وحصولهم على مركز متقدم على مستوى أمانات المملكة , مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة المنطقة أو البلديات للمحافظة على النتائج المتميزة ولخدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود التي تسهم في تطوير المتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المشروعات البلدية , وتنفيذ المشروعات البلدية في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة ، والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين.

وأكد سموه أهمية مؤشرات الأداء لكونها الأكثر دقة ومصداقية لأنها تقاس من خارج المؤسسات المُنفذة للخطط كما مؤشر أداء أمانات المناطق، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها، منوها بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.