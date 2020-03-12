7 عيادات بيطرية متنقلة لخدمة مربي الماشية في المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دعم العيادات البيطرية المتنقلة بـأكثر من 7 عيادات لخدمة مربي الماشية في منطقة المدينة المنورة، ومن المترقب وصول عيادات أخرى حسب الخطة والاحتياج.

وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأشارت إلى أن مهام العيادات مباشرة الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب والوحدات البيطرية في منطقة المدينة المنورة.