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45 حالة إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في المملكة.. بينها حالتان لطفلين

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1441 هـ      12 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل حتى الآن 45 منهم 28 امرأة و17 من الذكور ، جميعهم من البالغين عدا طفلين .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال إن جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

مشيراً إلى أن إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.

وأضاف متحدث “الصحة”: الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

صحيفة البلاد

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