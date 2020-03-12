45 حالة إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في المملكة.. بينها حالتان لطفلين

البلاد : متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل حتى الآن 45 منهم 28 امرأة و17 من الذكور ، جميعهم من البالغين عدا طفلين .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.

وقال إن جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.

مشيراً إلى أن إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.

وأضاف متحدث “الصحة”: الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

فيديو | لماذا يبقى المشتبه بإصابته بـ #فيروس_كورونا 14 يوما في عزل منزلي وكيف تتم تحركاته؟ #الإخبارية pic.twitter.com/8nzItXrDCL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020

فيديو | متى تكون في حالة عزل صحي منزلي؟#الإخبارية pic.twitter.com/vOFahOhhX3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020

فيديو | متحدث #الصحة: 570 ألف شخص تم فحصهم بالمنافذ.. ومركز الاتصال الموحد 937 تلقى أكثر من 100 ألف اتصال #الإخبارية pic.twitter.com/1oFpuvFkKZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020

فيديو | متحدث #الصحة: عند رصد تغيرات لمستوى الخطر يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة#الإخبارية pic.twitter.com/ite3LqlUja — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020

فيديو | متحدث #الصحة: ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ #فيروس_كورونا حول العالم إلى 126 ألف وتسجيل 4600 وفاة وشفاء 68 ألف حالة#الإخبارية pic.twitter.com/bprkDZ97YL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020