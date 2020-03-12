معقمات الأيدي أم الصابون .. أي المادتين ينتصر في معركة كورونا !

معقمات اليد في مواجهة الصابون أيهما ينتصر على فيروس كورونا، يبدو أن الأمر يهم الجميع.

وفي دراسة نقلتها ميرور البريطانية توصل العلماء إلى أن أمثل طريقة لقتل فيروس كورونا، هو غسيل الأيدي بالصابون.

وذلك بشكل منتظم، وليس عبر معقمات الأيدي.

وشرحت الدراسة، التي أجراها باحثون بريطانيون، الأمر.

وأكدت أنه على الرغم من أن معقمات الأيدي تعتبر وسيلة وقائية جيدة من “كورونا”، عندما نكون في الخارج، لكنها غير فعالة في قتل الفيروس.

وذلك بعكس ما يفعل الصابون والماء الساخن، بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

الصابون أفضل

وأكدت الدراسة، على أن الطريقة الأفضل للقضاء على تهديد “كورونا”، هي غسل الأيدي بالصابون والماء الساخن بشكل منتظم.

ونظرا لصعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل، فإن اللجوء إلى معقم اليدين هو أقرب الحلول.

وشدد الباحثون في الدراسة البريطانية، على أن معقمات الأيدي تقضي على بعض الكائنات الحية الدقيقة، ومؤثر جدا ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل.

وأضافوا أنه على الرغم من كل ذلك، إلا أنه معقمات الأيدي لا تعد مثالية، بل وقائية ضد 8 كائنات دقيقة رئيسة، منها فيروس كورونا، واستناداً إلى ذلك يحث الخبراء الناس على غسل أيديهم بالماء الساخن والصابون حيثما كانوا ما أمكنهم ذلك.