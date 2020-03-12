سجون مكة تنظم الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح

جدة- ياسر بن يوسف

عقدت مديرية السجون بمكة المكرمة ممثلة بإدارة التأهيل والإصلاح الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بالمنطقة، تحت شعار “تأهيلهم هدفنا اصلاحهم نجاحنا” ، وذلك لمناقشة الأعمال والبرامج المنفذة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي.

وأوضح مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أن الملتقى ناقش الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتدريب والتعليم داخل الإصلاحيات والسجون، وكيفية الاستفادة منها بالشكل المطلوب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكذلك حاجة سوق العمل،وبلغ عدد العروض التقديمية من محافظات المنطقة 11 عرضاً.

من جانبه قال مدير إدارة التأهيل والإصلاح بالمنطقة العقيد صالح القحطاني أن الملتقى وضع خطة استراتيجية عامة لخطة موحدة وشاملة لأعمال التأهيل والإصلاح، والوقوف مع الإيجابيات التي وردت في العروض والمناقشات وتعزيزها، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات وتذليلالعقبات أمام تطوير العملية التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات داخل سجون وإصلاحيات المنطقة.

وقدم مدير شعبة الرعاية بسجون المنطقة المقدم ياسر بخش عرضاً عن منجزات وإحصائيات شعبة الرعاية النصف سنوية، كما قدم مدير التأهيل والتدريب الرائد مهندس محمد الاحمري عرضاً مماثلاً للتأهيل والتدريب لنفس الفترة ، وناقش الحضور العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالجهد الإصلاحي وتقديم برامج نوعية تتناسب مع الفروقات الفردية والاجتماعية لنزلاء ونزيلات السجون.