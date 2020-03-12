رئيس حقوق الإنسان يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحاربة التحرش بالأطفال

الرياض : واس

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, أن الهيئة تعمل على الموضوعات التي تمس حقوق الإنسان بغض النظر عن حساسيتها, مشيرا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- تؤكد دوماً على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع من يعيش على أرض المملكة, كما تعمل على مواجهة التحرش الجنسي بالأطفال عبر التشارك والتشاور مع المختصين والمهتمين للخروج بأنجع السبل التي تدعم جهود التصدي له.

وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان تولي هذا الموضوع أهمية بالغة لأن أثره لا ينحصر على الطفل فحسب ، بل يؤثر على المجتمع، داعياً إلى تطوير آليات الكشف عن حالات التحرش، والتعامل مع الضحية باحترافية عالية، عبر التأهيل الطفل الذي يجب أن يكون أولوية لدى الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اليوم في مقر الهيئة بالرياض حلقة نقاش لدراسة توصيات ورشة عمل “التحرش الجنسي بالأطفال” التي عقدتها الهيئة مطلع فبراير الماضي، حيث تستهدف الجلسة الوقوف على جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها سواءً من مقدمي أوراق العمل أو المختصين والمهتمين أو عبر آراء الجمهور، ومن ثم الخروج بتوصيات نهائية والعمل على تحقيقها مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد على ضرورة حماية الأبناء والبنات من التحرش، كسلوك مخلٍ لا تقبله الفطرة الإنسانية، وتحرمه الشريعة ، وتجرمه الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية.