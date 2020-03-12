تعليق الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة

جدة : البلاد

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره, وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة وضمان سلامتهم.