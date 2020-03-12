بالصور.. عاصفة ترابية تحول نهار مصر إلي مساء

ونشر بعض المواطنين على صفحاتهم بالشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح طبيعة الجو والحال الذي تعرضت له منطقتهم ،بمحافظات القاهرة والجيزة ،والاسكندرية .

وكشفت هيئة الأرصاد المصرية في وثت سابق ،أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.