الصيام ونسبة السكر .. أداة جديدة تساعد المرضى على العلاج في رمضان

الصيام في رمضان له منافع صحية كبيرة للجسم لكنه أحيانا ما يقلق مرضى السكر بسبب مخاوف عدم قدرتهم على ضبط طعامهم.

في سنغافورة تمكن باحثون من تطوير أداة يمكن أن تساعد المرضى على التحكم في نسبة السكر في الدم بأمان أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

وتوفر أداة (FAST) أو (خوارزمية الصيام) للسنغافوريين المصابين بداء السكري من النمط الثانى، المواد التعليمية الخاصة بشهر رمضان.

كما تسمح بتعديل معلومات الجرعات للمرضى والأطباء، وتشجع المراقبة الذاتية النشطة قبل وأثناء وبعد الصيام.

وتم تطوير الأداة من قبل الباحثة “جويس يو شيا لي”، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع الباحثين في جامعة (كاليفورنيا).

تجربة مبشرة جدا

وقيم الباحثون سلامتها وفعاليتها في 111 من البالغين الصائمين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكر.

وفي المتوسط كان لدى أولئك الذين استخدموا (FAST) انخفاضًا في الهيموجلوبين (A1c).

وذلك أربع مرات قبل وبعد الصيام من أولئك في المجموعة التي لم تستخدم (FAST).

ولم تكن هناك نوبات كبيرة من انخفاض السكر في الدم أو نقصه في الدم في أي من المجموعتين.

كما لم تكن هناك زيادة في أحداث نقص السكر في الدم البسيطة في مجموعة (FAST).

وقال باحثون إن استخدام الأدوات التي يديرها المرضى لإدارة سكر الدم مثل (FAST) يمكن أن يساعد المسلمين المتعصبين المصابين بداء السكر بسرعة وأمان.

وأوضح الدكتور جوناثان جابيسون، الأستاذ في كلية الطب جامعة “ميتشيجان”الأمريكية: “هناك حاجة لمزيد من الأبحاث”.

وقال إن بروتوكولًا لإدارة أدوية مرض السكري بأمان مع الصيام المتقطع قد يساعد في الحفاظ على سلامة المرضى.

وتابع أنه نتعلم المزيد عن استخدام هذه الاستراتيجيات للمساعدة في مكافحة السمنة ومرض السكر.