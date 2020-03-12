الإمارات تسجل 11 حالة جديدة مصابة بـ “كورونا”

أبوظبي : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية و وقاية المجتمع اليوم الخميس عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المعروف باسم (كوفيد – 19) تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.

وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، و روسيا، و بريطانيا. وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة