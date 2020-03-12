الدولية

الإمارات تسجل 11 حالة جديدة مصابة بـ “كورونا”

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1441 هـ      12 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية و وقاية المجتمع اليوم الخميس عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المعروف باسم (كوفيد – 19) تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.

وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، و روسيا، و بريطانيا. وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *