إعلان المرشحين لوظائف الدفاع المدني

الرياض- البلاد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين مبدئياً على وظائفها الصحية المعلنة بتاريخ 29 /6 /1441هـ والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج ، كما أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح الأنسب،

مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة ، مع الإشارة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقا.