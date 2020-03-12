إصابة 13 شخصًا بتصادم قطارين في مصر

القاهرة : وكالات

أُصيب 13 شخصًا في تصادم قطارين في العاصمة المصرية القاهرة، فيما أعلنت هيئة السكك الحديدة في مصر، إيقاف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حسبما ورد في بيان للهيئة الخميس، في أعقاب حادث التصادم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القطار الأول والذي كان قادمًا من أسوان، اصطدم بقطار قادم من محافظة سوهاج في صعيد مصر من الخلف، فيما لم تقع أي وفيات.

وأوضح خالد مجاهد، انه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وأن إصاباتهم طفيفة.

وتتعرض مصر، لموجة من الطقس السيئ مصحوب بسقوط أمطار غزيرة، مما دفع الحكومة المصرية إلى تعطيل الدراسة، وإعلان إجازة رسمية في عموم البلاد.

وطالبت الحكومة المصرية، مواطنيها بالبقاء في المنازل الخميس والجمعة والسبت، حتى نهاية موجة الطقس السيئ المستمرة حتى السبت 14 مارس آذار الجاري، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.