الرياضة

كورونا يعصف بكرة القدم الأوروبية..

آخر أخبار كورونا المتعلقة بكرة القدم في الساعات الأخيرة

محمد ابو الوفاaccess_time18 / رجب / 1441 هـ      12 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا

لا تزال الأحداث والقرارات تتوالى تباعًا واحدة تلو الأخرى من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب فيروس كورونا الذي يعصف بالعالم في الوقت الراهن.

اعتبرت الرياضة وبالأخص كرة القدم، أحد أكثر القطاعات تضررًا من تفشي كورونا وشرع المسئولين في إيقاف وإرجاء المنافسات خوفًا من أن يتحول إلى وباء قاتل.

نرصد لكم في هذه الفقرة، آخر المستجدات في كرة القدم الأوروبية المرتبطة بفيروس كورونا.

– ريال مدريد: أعلن النادي الإسباني عن إصابة لاعبين إثنين من فريق كرة السلة بالفيروس، وعليه فإنه سيتم وضع كامل الرياضيين بالنادي في المحجر الصحي لأسبوعين.
بمن فيهم لاعبي كرة القدم، نظرًا لاستخدام لاعبي السلة والقدم المرافق ذاتها في النادي. بينما أعلن ريال مدريد في وقت سابق عن تعليق الأنشطة كافة داخل النادي.

– يويفا: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه سيقرر مصير بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أمم أوروبا، في السابع عشر من شهر مارس الجاري، وسط مطالبات بإلغاء المنافسات.

– انفراد: زعمت يومية “ليكيب” الفرنسية، إن يويفيا سيقرر تأجيل المنافسات الثلاث السالف ذكرها في إعلان رسمي يوم 17 مارس، وأنها حصلت على تأكيدات بذلك من صناع القرار باليويفا.

– خسائر: ذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية إن الخسائر المالية المتوقعة في حال تعليق منافسات الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم، بمبلغ 700 مليون يورو، مقسمة بين تذاكر الملاعب واشتراكات الأعضاء بالنوادي والبث التلفزيوني.

– إيطاليا: أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن إصابة مهاجمه، مانولو جابياديني، بفيروس كورونا ليكون الحالة الثانية في الكالتشيو بعد لاعب يوفنتوس دانييلي روجاني.

– هولندا: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تعليق منافسات الدوري المحلي حتى تاريخ 31 من شهر مارس الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

– أوكرانيا: أعلن اتحاد كرة القدم في أوكرانيا عن حظر الحضور الجماهيري في مسابقة الدوري المحلي إلى حين تاريخ الثالث من أبريل المقبل.

-عزل: طالبت إدارة إنتر ميلانو الإيطالي لاعبي الفريق ملازمة منازلهم في الأيام القادمة، إذ تعتبر مدينة ميلانو الأكثر تضررًا على مستوى العالم وتشهد حالات وفيات بالعشرات يوميًا.

– إنجلترا: قال مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، براندن رودجر، إن ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا، وخضعوا للمحجر الصحي بعيدًا عن زملائهم.


– اسكتلندا: قال نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بيان رسمي إن مباراته اليوم أمام بايرليفكوزن الألماني في مسابقة الدوري الأوروبي، ستقام بحضور جماهيري في ملعبه إيبروكس.

أبطال أوروبا: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مواجهتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون في إياب ثمن نهائي البطولة الأسبوع القادم.

محمد ابو الوفا

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