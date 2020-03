آخر أخبار كورونا المتعلقة بكرة القدم في الساعات الأخيرة

لا تزال الأحداث والقرارات تتوالى تباعًا واحدة تلو الأخرى من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب فيروس كورونا الذي يعصف بالعالم في الوقت الراهن.

اعتبرت الرياضة وبالأخص كرة القدم، أحد أكثر القطاعات تضررًا من تفشي كورونا وشرع المسئولين في إيقاف وإرجاء المنافسات خوفًا من أن يتحول إلى وباء قاتل.

نرصد لكم في هذه الفقرة، آخر المستجدات في كرة القدم الأوروبية المرتبطة بفيروس كورونا.

– ريال مدريد: أعلن النادي الإسباني عن إصابة لاعبين إثنين من فريق كرة السلة بالفيروس، وعليه فإنه سيتم وضع كامل الرياضيين بالنادي في المحجر الصحي لأسبوعين.

بمن فيهم لاعبي كرة القدم، نظرًا لاستخدام لاعبي السلة والقدم المرافق ذاتها في النادي. بينما أعلن ريال مدريد في وقت سابق عن تعليق الأنشطة كافة داخل النادي.

La Liga have announced that the league has been suspended following the coronavirus outbreak. Real Madrid's players have also been placed into quarantine. Full story: https://t.co/VEUsW5jJy6 pic.twitter.com/Ba9ynZzAzN — ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2020

– يويفا: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه سيقرر مصير بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أمم أوروبا، في السابع عشر من شهر مارس الجاري، وسط مطالبات بإلغاء المنافسات.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak. Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020. Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 12, 2020

– انفراد: زعمت يومية “ليكيب” الفرنسية، إن يويفيا سيقرر تأجيل المنافسات الثلاث السالف ذكرها في إعلان رسمي يوم 17 مارس، وأنها حصلت على تأكيدات بذلك من صناع القرار باليويفا.

– خسائر: ذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية إن الخسائر المالية المتوقعة في حال تعليق منافسات الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم، بمبلغ 700 مليون يورو، مقسمة بين تذاكر الملاعب واشتراكات الأعضاء بالنوادي والبث التلفزيوني.

– إيطاليا: أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن إصابة مهاجمه، مانولو جابياديني، بفيروس كورونا ليكون الحالة الثانية في الكالتشيو بعد لاعب يوفنتوس دانييلي روجاني.

– هولندا: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تعليق منافسات الدوري المحلي حتى تاريخ 31 من شهر مارس الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

– أوكرانيا: أعلن اتحاد كرة القدم في أوكرانيا عن حظر الحضور الجماهيري في مسابقة الدوري المحلي إلى حين تاريخ الثالث من أبريل المقبل.

-عزل: طالبت إدارة إنتر ميلانو الإيطالي لاعبي الفريق ملازمة منازلهم في الأيام القادمة، إذ تعتبر مدينة ميلانو الأكثر تضررًا على مستوى العالم وتشهد حالات وفيات بالعشرات يوميًا.

– إنجلترا: قال مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، براندن رودجر، إن ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا، وخضعوا للمحجر الصحي بعيدًا عن زملائهم.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT — Leicester City (@LCFC) March 12, 2020



– اسكتلندا: قال نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بيان رسمي إن مباراته اليوم أمام بايرليفكوزن الألماني في مسابقة الدوري الأوروبي، ستقام بحضور جماهيري في ملعبه إيبروكس.

#RangersFC can confirm that tonight’s @EuropaLeague match against @bayer04_en will go ahead as planned in front of our Ibrox crowd. Thank you for your patience and understanding as everyone within the football community and beyond deals with this ever changing situation. https://t.co/HTcr8VgLYs — Rangers Football Club (@RangersFC) March 12, 2020

أبطال أوروبا: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مواجهتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون في إياب ثمن نهائي البطولة الأسبوع القادم.