وزارة الرياضة تحدد التدابير الوقائية في الصالات والمراكز الرياضية

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة الرياضة بيانا حول استمراراً للتدابير الوقائية التي تقوم بها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، ووفقاً للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن، فقد اتخذت وزارة الرياضة المزيد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية وتنفيذها دون تأخير،

وشملت الإجراءات تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء من مواطنين ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر ،و تأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم ومستمر ، بالإضافة إلى تطهير الأرضيات وتعقيمها باستمرار وبصورة لحظية بجانب تعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك.

وستتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل وزارة الرياضة والجهات الأخرى المعنية حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم من هذا الفيروس، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني التالي: [email protected] لتلقي الشكاوى والاستفسارات، مع خالص التمنيات بالسلامة وموفور الصحة للجميع.