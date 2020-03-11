مسؤولون وأعيان يواسون أسرة هنيدي في فقيدهم حامد

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة هنيدي التعازي في وفاة الدكتور حامد محمد هنيدي، الذي وافته المنية، وقد تمت الصلاة عليه بمسجد الجفالي، ووري جثمانه الثرى بمقبرة أمنا حواء.



والفقيد شقيق كل من الفريق متقاعد عبدالعزيز، وعبدالكريم من الأرصاد الجوية، وغازي، وفاطمة -رحمهما الله، ووالد كل من: المهندس عصام، وعبدالرحمن، ومحمد، وعبدالله، وسوسن، وفاتنة، وندى، ونجوى.

وقد توافد عدد من المسؤولين والأعيان والأقارب؛ لتقديم واجب العزاء، سائلين الله، عزوجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ويُتلقى العزاء، بمنزل الفقيد بحي الأندلس، شارع الطائفي، بجوار فندق الرمال، علماً بأن اليوم الأربعاء، هو آخر أيام العزاء.