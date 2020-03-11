زراعة الأعضاء البشرية في الفضاء حلم يقترب من التنفيذ

ز راعة الأنسجة والأعضاء تعد من أهم وأخطر وأصعب العمليات التي يجريها الأطباء على سطح الكرة الأرضية ،فما بالكم باجرائها في الفضاء الخارجي؟ تعالوا لنتعرف سويا على آخر مستجدات العلم.

يجرى رواد الفضاء على متن المحطة الدولية تجربة لنمو الأنسجة البشرية عن طريق إرسال الخلايا الجذعية .

وأوضح أحد الباحثين من جامعة زيورخ الذين يجرون البحث، إن التجربة تستخدم “انعدام الوزن كأداة”، وسيتم استخدام انعدام الجاذبية على متن محطة الفضاء الدولية لتشجيع الخلايا الجذعية على النمو إلى الأنسجة ثلاثية الأبعاد، بدلاً من الهياكل أحادية الطبقة التى تتكون على الأرض.

ويجرى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية التجربة باستخدام “مختبر صغير متنقل” تم إرساله على صاروخ سبيس إكس الأسبوع الماضى، وستستمر التجربة لمدة شهر، وسيراقب العلماء خلالها كيفية نمو الخلايا الجذعية.

وإذا نجحت، فإنهم يأملون التحول من مختبر صغير إلى الإنتاج الأكبر، من هناك، يمكنهم استخدام العملية لتوليد أنسجة للزرع عن طريق أخذ الخلايا من المرضى، أو توليد مواد شبيهة بالأعضاء يمكن استخدامها لاختبار الأدوية، إما التأكد من أنها تعمل لمرضى معينين أو تقليل عدد الحيوانات المستخدمة فى التجارب.