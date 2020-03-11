رئاسة الحرمين تعلق العمل بالشاشات التفاعلية

مكة المكرمة – البلاد

فيما علقت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برئاسة شؤون الحرمين، العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في أعمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة للحد والوقاية من تفشي فييروس كورونا المستجد.



وشملت المشاركة تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، تفقد خلالها السديس عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر،

مبيناً للعاملين فضل تطهير بيت الله الحرام مستشهداً بقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}، موضحا أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من شأنها دفع الضر والبلاءعن قاصدي البيت الحرام وزائرية.

وتواصل رئاسة شؤون الحرمين، ممثلة بإدارة التطهير والسجاد، يوميا في تعقيم المسجد الحرام بمعقمات صديقة للبيئة لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، ضمن عدة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.