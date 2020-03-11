الصحة تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حالياً، وجارِ التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.