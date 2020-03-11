“الصحة” تحذر من تناقل الشائعات

الرياض – البلاد

استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أمس (الثلاثاء)، خلال اجتماعها العشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، التقارير والتطورات حول الفيروس، والوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، المملكة سجلت حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور – 10 إناث)، متوسط أعمارهم 47 عاما ، سبع حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران، وثلاث حالات من العراق، وثلاث مروا بإيران والعراق، واثنان من مصر، وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، محذرا من تناقل الشائعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط وقاية والحماية لصد هذه الشائعات، مبيناً أن مركز اتصال صحة (937) تلقى أكثر من 60 ألف اتصال عن كورونا الجديد.

ولفت إلى أن أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بكورونا الجديد حول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة، مبيناً أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين، موضحاً أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص .