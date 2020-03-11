الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين على وظائفها

الرياض : واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين مبدئياً على وظائفها الصحية المعلنة بتاريخ 29 / 6 / 1441هـ، والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج، كما أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح الأنسب، مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة، مشيرةً إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وأكدت أنها دعت أكثر من متقدم لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية وعلى المعلن أسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية: (الهوية الوطنية مع نسخة منها – وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج – شهادة الامتياز مع نسخة منها – شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول مع نسخة منها – الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع نسخة منها- 3 صور شخصية 3*4.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرةً إلى أن عدم مراجعة المتقدم خــــلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.