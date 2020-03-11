“التعليم” تتفادى كورونا بـ”عين” و”بلاك بورد”

جدة – البلاد

توقفت الدراسة في القاعات وقائيا من انتقال كورونا، غير أن عقول المسؤولين عن التعليم في المملكة لم تتوقف عن التفكير في وسيلة أخرى تمكن الطلاب من مواصلة دراستهم، فاهتدوا إلى فتح فصول افتراضية إلكترونية للتعليم عن بعد، ما ساعد الكثيرين في إنجاز مهامهم العلمية من منازلهم دون تكبد عناء الذهاب للمدارس أو الجامعات، مع تفادي مخاطر التعرض للإصابة بالفيروس المستجد.

وتوالت المبادرات في مختلف مناطق المملكة بالإعلان مجموعة من الخدمات الإلكترونية التعليمية، كما فعلت جامعة بيشة التي افتتحت أمس (الثلاثاء)، أكثر من 100 فصل افتراضي ضمن تطبيق خطة عمادة التعلم الإلكتروني.

ولفت مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، إلى أن تطبيق الخطة، يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بتفعيل “التعليم عن بُعد” خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، موضحا أنه تم تدريب أكثر من 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية سواء من بعد أو داخل معامل التعلم الإلكتروني منذ صدور قرار التعليق، لرفع فاعلية التعامل مع برنامج “البلاك بورد”، فيما بدأ دمج أكثر من ٦٥٠٠ شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، وإنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الإلكتروني.

ولم تكن جامعة بيشة وحدها إنما اتخذت جامعة الملك فيصل ذات الخطوة بتوفير مقومات التعليم عن بعد، وكذلك الحال في جامعتي طيبة والحدود الشمالية اللتين عرضتا المادة العلمية بطريقة إلكترونية للطلاب، وأعلنتا استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني “بلاك بورد”، فيما وفرت وزارة التعليم جميع الدروس للطلاب غير الجامعيين بشكل مباشر من خلال جميع القنوات “اليوتيوب وعين”، ليكون تفعيل التعليم عن بُعد نافعًا للطالب في مثل هذا الظرف الاستثنائي.