استئناف الرحلات لعودة السعوديين من مصر

عواصم – وكالات

أعلنت سفارة المملكة لدى مصر استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها، أمس واليوم (الأربعاء)، لتمكين السعوديين من العودة إلى المملكة. وقالت السفارة في بيان لها، إنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

فيما أغلقت السلطات المصرية، أمس، معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، في ظل ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد إلى 59 حالة.

في السياق ذاته، قررت الحكومة المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيطالية حتى إشعار آخر، بينما أعلنت تونس إيقاف الدراسة في جميع المستويات توقيا من انتشار فيروس كورونا، مع جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس من بينها إيقاف الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واقتصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع، وتم الاتفاق على ألاّ تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا، باستثناء روما، وتقرّر أيضا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

وفي الكويت سُجلت أمس أربع إصابات جديدة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات في التشيك إلى 40 حالة، وفي نيجيريا سجلت ثاني إصابة، والمغرب ثالث إصابة، ووصل الإجمالي في الفلبين إلى 35 إصابة، بعد تسجيل 11 جديدة، أما إقليم كردستان العراق سجل إصابة جديدة واحدة، في وقت وصلت الإصابات الجديدة في عموم العراق إلى 67 حالة، وفي تايلند 3 حالات جديدة ليصل الإجمالي إلى 53 حالة، وباكستان 9 إصابات جديدة مع إجمالي 16 حالة، أما بنما ومنغوليا سجلتا أول حالتي إصابة، وبوركينا فاسو حالتي إصابة، وكوريا الجنوبية 131 إصابة جديدة أمس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7513 حالة، مع وفاة 54 شخصا، فيما أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أمس عن وفاة المواطن اللبناني مصاب بالفيروس.