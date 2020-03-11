إغلاق منظمة التجارة العالمية بسبب كورونا

وقد تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من ٦٠٠ حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في سويسرا، من بينها ١٥٠ إصابة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، وقد أغلقت سويسرا ٩ منافذ حدودية أرضية مع إيطاليا وتم تشديد الرقابة الصحية على نقاط الحدود الأخرى، التي يعبرها كل يوم آلاف الإيطاليين للذهاب إلى العمل في سويسرا والعودة في المساء، ويوجد في إيطاليا أكثر من ١٠ آلاف إصابة و ٦٣١ حالة وفاة، كما تراقب سويسرا حدودها مع ألمانيا حيث يوجد ٥٠٠ حالة إصابة، وكذلك حدودها مع فرنسا التي بلغ عدد المصابين بكورونا على أراضيها ألف شخص، وقد حظرت سويسرا كل التجمعات التي تزيد عن ألف شخص، وسمحت للشركات بخفض ساعات العمل، ودفع الأجور حسب عدد ساعات العمل .