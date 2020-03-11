أمير الباحة يوجه بتعليق عدد من المناشط النوعية بالمنطقة

الباحة : واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بتعليق عدد من المناشط النوعية المزمع إقامتها قبل شهر رمضان بالمنطقة.

وشملت المناشط التي تم تعليقها ملتقى الإعلام الرقمي, وندوة السياحة الريفية, وملتقى البيئة “بيئتي حياتي”, بالإضافة إلى ورشة عمل عن الرياضة, والملتقى السنوي الخيري, وذلك حتى إشعار آخر.

ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة أبناء وأهالي وزوار المنطقة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.