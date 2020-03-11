«أمانة المدينة» تتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار «كورونا»

اتخذت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية في المولات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة ومواقع التاريخ الإسلامي في خطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تكثف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، كما تقوم فرق النظافة والتعقيم بغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، داعية المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .