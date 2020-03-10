500 ألف ريال غرامة مخالفة اشتراطات منافذ الدخول

جدة – عبدالهادي المالكي

أكدت النيابة العامة، أن كل من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية الدولية في منافذ الدخول سيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، بموجب المادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.

وشددت النيابة عبر تغريدة لها على “تويتر”، على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مُشغليها في منافذ الدخول بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.

وأضافت “على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليًا، وذلك حسب المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول”.

وبينت النيابة، أن المادة 26 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أن تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة”.