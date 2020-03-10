وزير النقل يستقبل قادة الأعمال بشركة “هايبرلوب”

الرياض : واس

استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا رسميًا من قادة الأعمال بشركة “هايبرلوب لتكنولوجيا النقل”، للاطلاع على أهم الفرص الواعدة في مجال النقل بالمملكة.

وأشار معالي وزير النقل إلى مرحلة التحول التي تشهدها المملكة من خلال إدارة استثمارات المنظومة المختلفة، وإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات والبنوك المتخصصة والعالمية في إدارة الأصول القوية الجاذبة للاستثمار في منظومة النقل، موضحًا الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها المملكة وبموقعها الجغرافي الذي يجعلها ذات ميزة تنافسية.

وأوضح معاليه حرص وزارة النقل الدائم على رفع مستوى خدماتها المقدمة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وفق معايير تقنية متطورة بأعلى معايير الجودة، وبما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية والتوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث، وتعزيزًا للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لها على المستوى الدولي.

حضر اللقاء كل من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع السككي المهندس محمد الشبرمي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس خالد الرميح، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، ومن جانب شركة “هايبرلوب لتكنولوجيا النقل” حضر كل من الرئيس التنفيذي للشركة أندري دي ليون، ورئيس الهندسة صابح خيساف، ورئيس تطوير الأعمال قاسم منصور.