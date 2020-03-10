مدير عام المياه في جدة: طرح مشروع شبكة المياه لحي الواحة قريبا

جدة ــ البلاد

أكد مدير عام المياه في محافظة جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني أن إدارته حريصة على التواصل مع وسائل الإعلام، وتعمل بصورة منهجية في توفير المياه لأحياء مدينة جدة، فضلا عن سعيها المتواصل لعلاج كل المشكلات التي يجري طرحها في وسائل الإعلام، فضلا عن متابعتها يوميا لمسارات ضخ المياه في أحياء عروس البحر الأحمر ولا تألوا جهدا في البحث عن أفضل السبل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي جدة.

جاء ذلك إثر ما تم نشره في صحيفة البلاد يوم الأربعاء 4 مارس الجاري تحت عنوان ” الواحة شوارع متهالكة وأحواش مهجورة ” معبرا عن شكره لصحيفة البلاد على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح القضايا، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف الزهراني في رسالته ” وحول ما ورد في التحقيق المنشور بصحيفتكم يوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2020م بعنوان (الواحة شوارع متهالكة وأحواش مهجورة) نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

ونفيدكم أنه تم دراسة المنطقة وتجهيز مستندات طرح مشروع شبكات مياه الصرف الصحي لكامل حي الواحة حيث تعتبر من ضمن أولويات الشركة وجاهزة للطرح وفق جدولة خطط الشركة وفي الختام، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن.