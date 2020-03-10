مختصون: قرار “إيقاف الشيشة” بالمطاعم إيجابي

جدة – ياسر بن يوسف، مهند قحطان

فيما أكد المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”البلاد”، إيقاف تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي والمطاعم، وإيقاف الحفلات الغنائية بالمطاعم مؤقتا حتى إشعار آخر كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا المستجد، بموجب قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن الأمانة ستتابع ميدانيا المطاعم الكافيهات وفي حال وجود مخالفة بتقديم المعسلات سيتم سحبها فورا وإغلاق المنشأة المخالفة، اعتبر مختصون في طب الأسرة والمجتمع أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية إيجابي يهدف المصلحة العامة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وقال أستاذ واستشاري طب الأسرة البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن قرار إيقاف تقديم الشيشة والمعسل إيجابي واحترازي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، مشيرا إلى أن الشيشة تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان.

ويوافقه في الرأي، استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد، قائلا: “القرار إيجابي واحترازي ووقائي، خصوصا أن الشيشية يستخدمها أكثر من شخص، فضلا عن استنشاق الجالسين بمكان مغلق أجواء ملوثة لذلك فإن القرار سليم وفي وقته”.

ويرى استشاري طب الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، أن القرار يهدف إلى منع وجود أية ثغرة أو بؤرة لنقل مرض كورونا المستجد، مؤكدا أهمية إدراك المدخنين والمعسلين بخطورة التبغ وبالتالي فإن تجنب المخاطر يعزز صحة الإنسان. من جانبه، دعا استشاري الطب النفسي الدكتور ابوبكر باناعمة، إلى عدم تصديق أية رسائل مجهولة يتداولها البعص بشأن عدم تناول أو شراء الطعام من المطاعم، مبينا أن العالم يمر حاليا بظروف استثنائية في ظل انتشار كورونا وبالتالي فإن تداول الرسائل المغلوطة أمر وارد من ضعاف النفوس، لذلك يفضل عدم الالتفات إلى الرسائل المجهولة واعتماد المصادر الرسمية في تلقي الأخبار.

وكانت وزارة الصحة نفت، منشوراً متداولاً حول دعوة المواطنين والمقيمين، إلى عدم الأكل أو الطلب من المطاعم، على خلفية انتشار فيروس كورونا.