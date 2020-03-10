طريقة عمل الكاتشاب المنزلي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الكاتشب بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

المقادير اللازمة لعمل الكاتشب بالمنزل

2 كيلو من الطماطم الطازجة

نصف كوب من عسل النحل الأبيض

كوب من الخل الأبيض

نصف كوب من الماء

ملعقة كبيرة من بودرة الفلفل الحلو أو البابريكا المدخنة

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من بودرة البصل المجفف

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم المجفف

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من الماء

طريقة عمل الكاتشب بالمنزل

نقوم أولاً بغسل حبات الطماطم جيداً

نقوم بعمل شق على رأس كل حبة من الطماطم أو علامة × لسلقها

نحضر قدر ونضع به كمية مناسبة من الماء

ثم يترك حتى يغلى الماء

نقوم بإضافة الطماطم له وتركها مدة 3 إلى 4 دقائق

نقوم الأن برفع حبات الطماطم من الماء الساخن ونقوم بتقشيرها

نقوم بوضعها فى الخلاط ونفرمها حتى تصبح عصير

نحضر مصفاة ونقوم بوضع الطماطم بها وتصفيتها جيداً للتخلص من أى بذور

نحضر قدر أخر

ثم نقوم بوضع عصير الطماطم الذى قمنا بتصفيته

ثم نقوم بإضافة العسل له وتقليبه حتى يذوب

ثم نضع الخل ونصف كوب الماء ويقلب

نقوم بإضافة بودرة الثوم المجفف والبصل المجفف والملح والبابريكا المدخنة أو بودرة الفلفل الحلو

نقوم برفع القدر على النار ويترك حتى يغلى

نقوم بتذويب نشا الذرة فى 2 ملعقة الماء

ثم يضاف للخليط ويقلب سريعاً

ثم نقوم الأن بنقل القدر على نار متوسطة إلى هادئة ويترك بعد أن يُغطى حتى يصبح كثيف القوام

مع مراعاة تقليبه من وقت لأخر حتى لا يحترق

يترك ليبرد ثم يعبأ فى زجاجات أو برطمان محكم الغلق ويحفظ بالبراد لحين الإستخدام