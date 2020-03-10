رئيس الصين يعلن السيطرة على فيروس كورونا في “ووهان”

بكين : متابعات

أعلن رئيس الصين سيطرة مدينة “ووهان” على تفشي فيروس كورونا، مع زيارته الأولى لمركز اندلاع الفيروس منذ اندلاع الأزمة.

وقال “شي جين بينغ” أثناء زيارته لمقاطعة “هوبي” مركز اندلاع الفيروس، اليوم الثلاثاء، إن العمل لاحتواء كورونا لا يزال صعباً في المدينة والمقاطعة، ولكن تم تحقيق أول خطوات الاستقرار وبدأ الوضع في الاستقرار.

وتعهد الرئيس الصيني باستمرار الجهود لإنهاء خطر الفيروس في البلاد خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن التطورات الأخيرة في المقاطعة تمثل “نجاح المرحلة الأولى” فقط.

وجاء وصول “شي” في نفس اليوم الذي أغلقت فيه ووهان آخر 14 مستشفى افتتحت مؤقتاً للحجر الصحي للمصابين بالفيروس، مع تخفيف قيوط السفر المفروضة من اندلاع الأزمة.