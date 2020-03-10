تعليق السفر إلى 14 دولة.. و4 إصابات جديدة بـ”كورونا”

الرياض – البلاد

قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى 9 دول، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن المملكة علقت السفر إلى الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سورية، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، العراق، عمان، فرنسا، ألمانيا، تركيا، وأسبانيا، ودخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، وذلك إلحاقًا لقرار حكومة المملكة؛ قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

ولفت إلى ذلك يأتي انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، مبينا أن المملكة قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية. وأضاف أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أمس (الاثنين)، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، مبينة أن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف، والحالتين الثانية والثالثة لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف، أما الرابعة لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغت 15 حالة، مطمئنة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع ،

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة، مبينا في تغريدة له على “تويتر” أمس الأول، أن تزايد الحالات في الدول جعلهم حريصين على تعزيز سلامة الطلاب التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتا، مشيرا إلى أن الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.