تعرف على سعر بيع أول جهاز كمبيوتر آبل في العالم

كشف تقرير لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية ، عن بيع جهاز Apple-1 ، وهو أول منتج تم تطويره تحت اسم أبل عام 1976 بواسطة مؤسسي الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك، في مزاد في بوسطن يستمر خلال هذا الأسبوع في الفترة من 5-12 مارس، ومن المتوقع أن يحقق جهاز كمبيوتر Apple-1 الذى يعمل بالكامل أكثر من 300000 دولار عندما يعرض في المزاد.

وإلى جانب المنتج الرائد، سيشهد المزاد أيضًا بيع مجموعة تقنية لمهندس تصميم منتجات أبل Jerry Manock .

وتحتوي المجموعة على PowerBook موقّع من ستيف جوبز وشعار آبل وساعة قديمة، حيث قال بوبي ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذي للمزاد: “إن Apple-1 ليس فقط أعجوبة وواحدا من مفاجآت الإبداع في الحوسبة المبكرة، بل هو المنتج الذي أطلق ما تعد الآن أكثر الشركات قيمةً ونجاحًا في العالم”.

كما أنه تم تصميم Apple-1 في الأصل كمجموعة ليتم بيعها لهواة الإلكترونيات وأعضاء نادي Palo Alto Homebrew للكمبيوتر.

وأصبحت الآلة واحدة من أوائل أجهزة الكمبيوتر عندما وافق بول تيريل، صاحب متجر الكمبيوتر الشخصي المبكر “ The Byte Shop ” في ماونتن فيو بكاليفورنيا على شراء 50 وحدة مجمعة بالكامل للبيع، وتم إنتاج حوالي 200 جهاز Apple-1 ، فيما تم شراء هذا الجهاز المعين بواسطة SoftWarehouse بغرب ميشيجان للكمبيوتر في الثمانينيات.

وتم ترميم الوحدة في العام الماضي على يد الخبير Corey Cohen وعرضها في مهرجان 2019 للكمبيوتر في ويست في كاليفورنيا، فإن الماكينة تعمل بكامل طاقتها ويمكن تشغيلها لمدة ثماني ساعات دون أي عيوب.

فيما تم بيعه مع واجهة Apple-1 Cassette الأصلية لعام 1976، والتي سمحت للكمبيوتر بحفظ البيانات على شريط صوت قياسي وتحميلها مرة أخرى إلى الذاكرة في وقت لاحق.

وكانت واجهة الكمبيوتر عالية التقنية في وقتها، حيث اعتمدت على ست دوائر متكاملة فقط بدلاً من 50-100 المعتادة، وتعمل بسرعة أكبر أربع مرات تقريبًا عن النماذج التي سبقتها.

كما مهدت أجهزة Apple-1 الطريق لتطوير Apple II الأكثر تقدماً في أوائل عام 1977، والذي جاء في حاوية بلاستيكية مزودة بلوحة مفاتيح متكاملة.

وشهدت مبيعات Apple II وملحقاتها وبرامجها ارتفاع إيرادات كمبيوتر السنوية من 774000 دولار إلى 118 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات فقط.