الدوري الإسباني من دون جماهير لمدة أسبوعين

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن إقامة مباريات الأسبوعين القادمين من مسابقة الدوري خلف الأبواب المغلقة.

وفق إفادة رسمية من الرابطة، فإن الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية سيقام من دون جماهير لمدة أسبوعين.

وستبقى الرابطة على اتصال مستمر بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة، من أجل مناقشة إصدار إقرارات جديدة.

تأتي تلك الخطوات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسبانية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأصيب أكثر من ألف شخص بينما توفيت 30 حالة في ربوع إسبانيا.

من المنتظر أن تقام مباريات قوية بالجولتين القادمتين في الليجا 28 و29.

إذ يلعب ريال مدريد أمام فالنسيا، أتليتكو مدريد ضد أتلتك بلباو، برشلونة ضد ريال مايوركا.

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن في بيان رسمي عن إقامة مباراته أمام نابولي في ملعب كامب نو لحساب إياب ثمن نهائي الأبطال، من دون جماهير.