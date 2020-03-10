أوروبا تضغط أردوغان لإبعاد المهاجرين.. وباباجان يهدده

البلاد – عمر رأفت

استبقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، محادثات مع الرئيس التركي رجب أردوغان، بالتأكيد أن على تركيا نقل المهاجرين واللاجئين بعيدًا عن الحدود اليونانية.

وقالت في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين)، إن “التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود”، مشيرة إلى أن هناك حاجة فورية أيضًا لضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القصر، العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا”، بينما أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أن تحالفًا “تطوعياً” من دول الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطعت بهم السبل حاليا في الجزر اليونانية.

وفي الداخل التركي، ضيق نائب رئيس الوزراء التركي السابق على باباجان، الذي استقال من حزب أردوغان الحاكم في أغسطس الماضي، الخناق على الرئيس التركي مبينا وفقا لقناة “فوكس، أنه تقدم بطلب لإنشاء حزبه السياسي الجديد الذي طال انتظاره، متوقعًا إطلاقه رسميًا غدًا الأربعاء.

وأضاف “تركيا بحاجة إلى إعادة ضبط كامل بعد 20 عامًا من حكم أردوغان الذي ابتعد عن المبادئ التأسيسية للحزب”. وتابع “نريد دولة يستطيع الناس فيها التنفس بحرية ودون خوف، نحن بحاجة إلى الحرية، لا يستطيع الناس التحدث عن المشكلات في تركيا، الأمر لا يقتصر على سجن الصحافيين، وبعضهم في الحبس الانفرادي”.

إلى ذلك، شهدت أعمال العنف ضد المرأة زيادة هائلة في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث تم قتل أكثر من 15557 امرأة في البلاد منذ تولي الحزب الحاكم السلطة عام 2002، حسبما ذكرت صحيفة “بيرجون” التركية، مؤكدة قتل 66 امرأة عام 2002 مع زيادة الرقم إلى 474 على الأقل في 2019، حسبما ذكر تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض بمناسبة يوم العالمي للمرأة، فيما قتل ما لا يقل عن 49 امرأة في أول شهرين من 2020، وفقًا للتقرير.

وذكرت الصحيفة التركية أن معظم النساء اللائي قُتلن في تركيا عام 2019 قُتلن في أماكن آمنة على أيدي أشخاص يعرفونهم، بينما تعرض مضايقة النساء في الأماكن العامة على أيدي أشخاص غير معروفين لهم، كما وجد تقرير حزب الشعب الجمهوري.