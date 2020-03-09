وزير الإعلام المكلف يزور أول وزير للإعلام بالمملكة

الرياض- سامية الغريبي

زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أول وزير للإعلام في المملكة جميل الحجيلان في منزله.

الجدير بالذكر أن جميل الحجيلان أول من تولى منصب وزير الإعلام في تاريخ المملكة، وذلك في عهد الملك سعود مروراً بعهد الملك فيصل، رحمهما الله، وأقيمت خلال توليه الوزارة شبكة الإذاعة والتلفزيون، وصدر نظام المؤسسات الصحفية، كما دشنت إذاعة الرياض.

والأستاذ الحجيلان تولى عدة مناصب وهي: سفير المملكة لدى الكويت، وسفير المملكة لدى فرنسا، ووزير الصحة، وفي عام 1996 عُين أميناً عاماً لمجلس دول التعاون الخليجي حتى عام 2002.