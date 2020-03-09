شاهد : مع تفشي كورونا .. كاميرا سرية ترصد خطر جديد يهدد العالم!

خطر كورونا بدأ في مدينة ووهان الصينية وحذر البعض من كون الحيوانات والخفافيش وراء انتقاله، لكن يبقى الخطر مهددا للعالم.

كاميرا سرية رصدت مخالفة التحذيرات حول منع بيع الحيوانات في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

مقطع فيديو كشف أن حيوانات تبث خطر الفيروس لا تزال معروضة للبيع أمام العموم، بحسب “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل”.

كاميرا خفية في سوق “شاتوشاك”

والصحيفة البريطانية قالت إن محققا بيئيا انتقل بكاميرا خفية إلى سوق “شاتوشاك” في العاصمة التايلاندية بانكوك.

المحقق وجد ما وصفه بـ”ووهان الثانية”، تشبها بالأولى الموجودة وسط الصين، بؤرة انتشار فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو كيف أن السوق الشهيرة في بانكوك لا تزال مفتوحة في وجه الجميع.

وتعرض حيوانات خطيرة في ظروف سيئة، منها: “القردة والكوكاتو والسلاحف النادرة والثعابين”، التي تؤكل في عدة دول آسيوية.

وقال المحقق البيئي، ستيفن غالستر: أعتقد أن هذا المكان هو غرفة تعذيب للحيوانات ومختبر قذر في الوقت نفسه.

وذلك مع وجود الآلاف من الأشخاص في هذه السوق، فإن احتمال تكرار تجربة ووهان أمر وارد للغاية.

وسبق وأن تحدثت تقارير إعلامية عن أن حيوانات من بينها “الخفافيش”، قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أشهر.