خطر كورونا .. كيف تتخلص من تحدي لمس الوجه الناقل للفيروس!

الجميع يحذر من لمس الأسطح والأشياء ومن ثم لمس الوجه والشفتين أو العينين، بسبب كورونا لكن كيف تتجنب هذا الخطر.

ومع استمرار انتشار فيروس “كورونا” بعدد من دول العالم، ازدادت تحذيرات بالتوقف عن لمس الوجه، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”.

ومن الممكن انتقال فيروس “كورونا” المستجد إلى الإنسان بمجرد تلمس أي شئ لمسه أحد المصابين مسبقا.

ثم ينقله إليه عن طريق لمس وجهه، الفم أو الأنف أو حتى العينين، لذلك يدعو الخبراء الناس إلى تجنب لمس وجههم قدر الإمكان.

لكن عدم لمس الوجه يمثل تحديا لبعض الناس الذين اعتبروا أن الأمر صعب.

لا سيما أن دراسات سابقة وجدت أن الإنسان العادي يلمس وجهه نحو 23 مرة في الساعة.

ويصبح مس الوجه عادة لدى الإنسان مع مرور الوقت، فيما يصفه بعض المتخصصين بـ”السلوك الذي يحدث دون وعي لمحاربة التوتر والقلق.

وتبقى هذه النصيحة الطبية بسيطة للوقاية من “كورونا”، ذلك أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة 9 ساعات على الأقل على الأسطح الصلبة.

طريقة آمنة للمس الوجه

وحول الطرق الآمنة للمس الوجه، يستعرض الدكتور دون موني بيكر، اختصاصي الأمراض المعدية في جينزفيل بولاية فلوريدا الأميريكية.

ويؤكد أنه في حال وجد الإنسان صعوبة في التخلي نهائيا عن هذا السلوك، يوجد طريقة.

ويشرح ان “إدراك هذه العادة والوعي بها أمر مفيد للغاية في سبيل تجنبها مستقبلا”.

وأوضح أنه من الضروري استخدام المناديل للمس الوجه بدلا من اليد الحاملة للميكروبات.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية من لمس الوجه.

كذلك بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وفي حال كانت المياه غير متوفرة، ينصح باللجوء إلى معقم اليدين، الذي يحتوي على كحول تتجاوز نسبته 60%.