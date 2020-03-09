خالد الحربي يصور فيلم «أبطال»

جدة- ياسر بن يوسف

يصور حاليا في جدة الممثل خالد الحربي الفيلم السعودي (ابطال) من اخراج المخرج الاسباني مانويل كالفو، والذي يناقش قضية تعامل المجتمع مع ذوي الهمم واندماجهم في المجتمع، وسيعرض الفيلم في سبتمبر القادم في دور العرض داخل المملكة وفي دول الخليج.

وأكد الحربي ان موضوع الفيلم ونجاح النسخة الاسبانية منه كانا اهم العناصر التي جعلته يوافق على المشاركة في الفيلم.وان المجتمع في حاجة لهذا الاندماج لصدق ونقاء هذه الفئة كما أنه يرى أن هذه النوعية من الأفلام هي التي تحتاجها صناعة الأفلام السعودية حاليا لتأصيل قيمة السينما في المجتمع وكسب المشاهد المحلي والعربي. والفيلم من بطولة الحربي وياسر السقاف وفاطمة البنوي وخيرية نظمي وثمانية من أبنائنا من ذوي الهمم. والجدير بالذكر ان خالد الحربي هو كاتب وممثل ومخرج ومنتج، قام بالمشاركة في العديد من الأعمال السعودية والعربية،

وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال ” بابا فرحان” وقد حصل على عدة جوائز كجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل عرض مسرحي من مهرجان الجنادرية 2009 عن تأليف وتمثيل مسرحية (وجبة سريعة)، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون لمسلسل أيام وليالي (2012)، وتكريم من وزارة الثقافة والإعلام في مهرجان مسرح الطفل بالرياض (2013)، وتكريم من مهرجان جدة المسرحي الأول عن إثرائه للحركة المسرحية (2013).