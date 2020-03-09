الدارة تعرض تاريخ الوطن في «كتاب القصيم»

عنيزة ـ البلاد

تشارك دارة الملك عبدالعزيز في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة الذي يقام في قاعة اتجاهات المعرفة بمركز الملك فهد الحضاري في محافظة عنيزة من خلال جناح خاص يتضمن أنشطة الدار ومطبوعاتها وإصداراتها الإعلامية المتخصصة.

وأكد المسؤول عن الجناح علي ال قوت أن هدف الدار من خلال مشاركته في معرض القصيم للكتاب والمعارض المماثلة لعرض محتواها الإعلامي وتعريف الزائر الكريم بالدار عن تاريخ المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن دارة الملك عبدالعزيز تختص في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة والجزيرة العربية والعالم العربي ويأتي من أهم أهدافها تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام، وكذلك إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – خاصة، وعن المملكة قديما وحديثا بصفة عامة، مع أهمية المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه، وإنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الوثائقية وغيرها، كما تقدم الدار الخدمات للباحثين في مجال اختصاصات الدارة.

ويحظى جناح الاختراعات والابتكارات الذي تنظمه إدارة تعليم عنيزة ممثلة بمركز رعاية الموهوبات باهتمام كبير من زوار قاعة المعرفة بمعرض القصيم للكتاب والمقام حالياً بمركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، لما يحتويه الجناح من أقسام ونماذج من الابتكارات والاختراعات للطلاب والطالبات.

وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم عنيزة أمينة الحميداني أن الجناح يتضمن عدة أقسام منها قسم المقاييس الذي يهدف لتعريف المجتمع بالمقاييس وطرق الكشف على الموهوبين من خلال عرض نماذج للمقاييس بشاشتين تفاعليه أحدهما للفئة العمرية من ٦-١٢ سنة والأخرى ١٣ سنة فما فوق، وقسم تعريفي لقسم ومركز الموهوبات الذي يهدف للتعريف بما يقدمه القسم والمركز من برامج لرعاية واكتشاف الموهبة ونماذج من موهوبين وموهوبات عنيزة، وقسم الاستشارات ويهدف لتقديم استشارات تختص برعاية واكتشاف الموهبة.

ويحتوي قسم كتاب المستقبل على عدد من الكاتبات المؤلفات من الطالبات الموهوبات ويهدف لإبراز موهبة التأليف لدى موهوبات مدارس عنيزة, وما يختص قسم stem لتنمية الذكاء الاصطناعي بمنهجية STEM وهي عبارة عن مخرجات مركز STEM المدرسي، وقسم الألعاب التقنية وفوتو بوث الذي يتيح الفرصة للزوار الأطفال للعب بألعاب تقنية تنمي الذكاء و تصوير بطاقة مهنة من اختيار الطفل, ويختتم الجناح بلوحة التذكارات والتقييم من خلال شاشات تفاعلية، كما يقدم الضيافة من قبل روبوت مع كلمة ترحيبية.