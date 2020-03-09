إطلاق مبادرة مجتمعية بمهرجان الربيع

عنيزة ـ البلاد

أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية المشاركة بمهرجان ألوان الربيع بعنيزة، مبادرة بعنوان “عهداً يا مجتمعي”, وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بالمحافظة.

وبينت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين أن الجمعية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال التي من أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها و ابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية التي تحقق التنمية المستدامة.

ولفتت الانتباه إلى أن من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة “العام والخاص والغير ربحي” للإسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع والإسهام في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية.