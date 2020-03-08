128 مواطنا أفصحوا عن تواجدهم في إيران

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح أمس السبت بلغ 128 مواطناً، منهم 26 مواطناً موجودون حالياً داخل المملكة، و95 مواطناً موجودون حالياً في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-،حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.